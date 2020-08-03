Компания «Газпром» оштрафована на 57 миллионов долларов из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по охране конкуренции и потребителей Польши.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2018 году польское Управление по охране конкуренции и потребителей инициировало проведение антимонопольного расследования в связи со строительством «Северного потока — 2» по той причине, что оно, строительство, может ограничить конкуренцию.

В июне Управление по охране конкуренции и потребителей Польши сообщило о возбуждении в отношении «Газпрома» дела в связи отказом компании сотрудничать в ходе упомянутого антимонопольного расследования. Сегодня ведомство сообщило, что на «Газпром» наложен штраф в размере 57 миллионов долларов.

6 июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разрешение на достройку газопровода, а именно на использование при его строительстве судов с якорным позиционированием.