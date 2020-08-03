TikTok разрешили открыть штаб-квартиру в Лондоне

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Британские власти разрешили китайской социальной сети Tiktok открыть штаб-квартиру в Лондоне. Об этом в воскресенье вечером проинформировала газета The Sun.

По данным газеты, официально о решении будет объявлено на этой неделе. Отмечается, что также планируется открытие магазина Tiktok.

19 июля газета The Sunday Times информировала, что ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании из-за "более широкого геополитического контекста".