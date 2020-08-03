Небольшие НПФ ищут покупателей 

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Небольшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) массово ищут покупателей. Высокие удельные затраты снижают привлекательность их бизнеса. Центрами консолидации могут стать крупнейшие банковские и финансовые группы, заинтересованные в привлечении новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию.

Средний по размеру оренбургский НПФ "Доверие" (активы на середину года составляли 8 млрд руб.) ищет покупателя, рассказали источники "Коммерсанта". Среди претендентов они называют "ВТБ Пенсионный фонд" и "Газфонд Пенсионные накопления". По данным газеты, выставлены на продажу и соизмеримые с "Доверием" фонды "Гефест" (4,3 млрд руб.), "Стройкомплекс" (4,7 млрд руб.), "УГМК-Перспектива" (15 млрд руб.). Как отмечают собеседники "Коммерсанта", рассматривают выход из актива и владельцы Оборонно-промышленного фонда им. В. В. Ливанова (8,3 млрд руб.).

"Сейчас никто не готов принимать инвестиционные решения. В ближайшие три месяца сделок на пенсионном рынке ждать не стоит", — отмечает собеседник издания.

Но в перспективе сделки M&A в сегменте продолжатся.