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Столичный банк лишили лицензии

Павел Тиунов
иещё 10
45 минут назад
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Центробанк отозвал лицензию у столичного Оргбанка, который занимал 325-ую строчку в рейтинге кредитных организаций РФ, сообщает РИА Новости. Руководство бака добровольно решило ликвидировать финансовое предприятие.
Отмечается, что приказ Банка России от 3 августа о лишении «Оргбанка» лицензии был опубликован в связи с соответствующим ходатайством руководства кредитной организации: участники межбанковской организации высказали намерение ликвидировать финансового учреждения. О причинах такого решения не сообщается.
В приказе Центробанка говорится, что имущество «Оргбанка» будет реализовано в целях удовлетворения требований кредиторов.
24 июля, как сообщал «Рамблер», Центробанк лишил лицензий сразу два банка: московский «Народный банк» и петербургский «Невастройинвест», занимавшие 297 место и 349 место в рейтинге российских кредитных учреждений соответственно.
Причиной такого решения стали нарушения российского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также теневая продажа наличности.
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Компании,Экономика,Недвижимость,Видео,Оргбанк,Невастройинвест,Центральный банк России,РИА Новости
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