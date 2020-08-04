BP получила во II квартале $16,9 млрд убытка 

Чистый убыток нефтегазовой компании BP составил во II квартале 2020 года $16,848 млрд против чистой прибыли в размере $1,822 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании.

Чистый убыток компании за шесть месяцев 2019 года составил $21,213 млрд против чистой прибыли в размере $4,756 млрд за аналогичный период 2019 года.

Выручка группы во II квартале составила $31,676 млрд, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка за январь-сентябрь при этом снизилась на 34,3% — до $91,326 млрд

Убыток до налогообложения во II квартале текущего года составил $20,813 млрд против $4,016 млрд прибыли за аналогичный период 2019 года. За шесть месяцев текущего года компания получила убыток до налогообложения в размере $24,547 млрд против $9,68 млрд прибыли за аналогичный период годом ранее.

Величина чистого долга BP снизилась на конец II квартала на 10% — до $40,92 млрд против $45,442 млрд на начало года.