Китай призывает США не открывать ящик Пандоры, требуя продать компанию TikTok, в последствиях будут виноваты сами, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября. Трамп заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания.

"Если следовать этой ошибочной логике США, любая страна может под предлогом защиты национальной безопасности принимать аналогичные меры в отношении любой американской компании. США не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды", — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он призвал Вашингтон прислушаться к международному сообществу и американскому народу и не политизировать экономические вопросы, предоставлять открытую, недискриминационную, свободную инвестиционную и бизнес среду для компаний.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.