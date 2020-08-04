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Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ 

News.ru 1 час назад
Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ»
Фото: globallookpress.com
Российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя позицию властей США относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok, заявил, что Вашингтон придерживается той же тактики относительно «Группы ГАЗ», которая принадлежит ему.
Ранее Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало подконтрольную Олегу Дерипаске «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать свою независимость от него, а также предоставлять финансовую отчётность по итогам каждого квартала.

Американцы в наглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать ГАЗ у российских акционеров, с молчаливого согласия ЦБ РФ, — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США.
На сегодняшний день TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.
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Комментарии 2
Компании , Олег Дерипаска , Дональд Трамп , Казначейство США , Microsoft , Группа ГАЗ , Центральный банк России
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