Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ»

Ранее Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало подконтрольную Олегу Дерипаске «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать свою независимость от него, а также предоставлять финансовую отчётность по итогам каждого квартала.

Американцы в наглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать ГАЗ у российских акционеров, с молчаливого согласия ЦБ РФ, — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США.

На сегодняшний день TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.