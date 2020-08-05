«Ростелеком» сообщил о росте квартальной прибыли 

Чистая прибыль «Ростелекома» во II квартале 2020 года по МСФО увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«Чистая прибыль выросла на 32% до 7,7 млрд руб.», — отмечается в сообщении.

Выручка «Ростелекома» за аналогичный период также показала рост — она увеличилась на 13%, до 127,3 млрд руб. Как пояснил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко , чьи слова приводятся в сообщении, рост обусловлен расширением мобильного сегмента и ростом доходов от цифровых сервисов.

Операционная прибыль оператора во II квартале 2020 года выросла на 16%, составив 18,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 48,8 млрд руб.

В первом полугодии 2020 года финансовые показатели «Ростелекома» также показали рост. Так, чистая прибыль выросла на 14%, составив 15,4 млрд руб. Выручка оператора по сравнению с I полугодием 2019 года выросла на 11% до 248,9 млрд руб.

Как уточнили в «Ростелекоме», ранее завершённая оператором консолидация Tele2 учтена по методу объединения бизнеса под общим контролем.

«Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г», — говорится в сообщении оператора.

Сделка по приобретению «Ростелекомом» 55% долей Tele2 была закрыта в начале марта, ранее сообщала компания.