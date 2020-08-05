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Арендатор судна «Фортуна» отказался достраивать «Северный поток-2» 

Газета.Ru 1 час назад
«Фортуна» отчалила: «СП-2» лишился трубоукладчика
Фото: Газета.Ru
Российская компания МРТС, которая выполняла работы по укладке трубопровода «Северный поток-2» на российской территории, отказывается продолжать эту же работу в датских территориальных водах. В связи с этим уникальное российское судно-трубоукладчик «Фортуна», способное завершить эту работу, выходит из проекта.
Компания «Межрегионтрубопроводстрой» не будет предоставлять судно-трубоукладчик «Фортуна» для завершения строительства отечественного газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на официальное заявление российской компании. Сейчас на строительство российского экспортного трубопровода обращены американские санкции.
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — цитирует газета заявление официального представителя МРТС.
В МРТС отрицают утверждения, что они якобы являются собственником баржи «Фортуна».

«АО «МРТС» не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера (фрахт без экипажа — «Газета.Ru») для использования в других проектах», — сообщили в компании.

Сейчас баржа «Фортуна», по данным сервиса отслеживания передвижения судов Marine Traffic, находится в немецком порту Росток. Отраслевое издание ICIS, а также аналитическая служба Platts Analyitcs, называли «Фортуну» одним из вероятных кандидатов на завершение строительства «Северного потока — 2». В конце прошлого года эта работа была прервана из-за санкций США.
Американский конгресс утвердил закон, согласно которому собственников судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 ожидают вторичные санкции, как на территории США, так и при взаимоотношениях с американскими компаниями. Фактически такие фирмы становятся токсичными для международного бизнеса. В связи с этим еще в прошлом году проект покинула швейцарско-голландская фирма Allseas.
По оценкам издания ICIS, если бы трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» принялись за достройку газопровода, то работы могли быть закончены за 53 дня.
В МРТС не раскрывают реальных собственников компании, называя их «частными лицами».
В 2011 году журнал Forbes писал, что компания МРТС принадлежит российским бизнесменам Валерию Коликову и Виктору Екимову, «выходцам из двух конкурирующих северных трестов, специализировавшихся с советских времен на строительстве подводных трубопроводов».
По данным базы СПАРК, 100% АО «Межрегионтрубопроводстрой» принадлежало «МРТС Холдингу», но девять лет назад доля холдинга упала до 5%. Новые совладельцы компании не указаны. Юрлицом «МРТС Холдинг» владеют Валерий Коликов (80%), Александр Коликов (10%) и Владимир Дурнин (10%).
Выведение «Фортуны» из участия по достройке «Северного потока-2» фактически оставляет
в проекте единственное судно-трубоукладчик — «Академик Черский», ранее возможность проведения работ с участием этого корабля допускал министр энергетики России Александр Новак.
Месяц назад, находящаяся в собственности «Газпрома» проектная компания Nord Stream 2, направила запрос в Датское энергетическое агентство (DEA) о разрешении на использование при строительстве газопровода как судна с динамической системой позиционирования («Академик Черский»), так и с якорной системой позиционирования («Фортуна»).
При этом после того как проект покинула компания Allseas в любых официальных документах Nord Stream 2 перестали фигурировать конкретные названия судов, которые могут быть привлечены к строительству морской газовой нитки. В тоже время оба судна в последнее время базировались в немецком порту Мукран — логистический кластер морского участка строительства «Севреного потока-2».
В компании Nord Stream 2 пока не сообщают вероятные сроки возобновления работ по трубоукладке.

«Мы своевременно проинформируем о наших планах и возобновлении работ», — сказали изданию пресс-служба Nord Stream 2.

Ранее стало известно, что у «Академика Черского» сменился собственники. Дочка «Газпрома» («Газпром флот») вывела из-под своего владения этот трубоукладчик и еще два корабля поддержки. В конце июля «Академик Черский» встала на баланс АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), кто является собственником этой компании неизвестно. Схожая история повторилась с судами снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко», ранее числившихся в составе «Газпром флота».
В июле Госдеп США скорректировал комментарий по применению Статьи 232 закона CAATSA таким образом, что действие закона распространились и на проект Nord Stream 2. Американские санкции обратятся на любых инвесторов «Северного потока-2». Также в законопроект о бюджете Пентагона вошли дополнительные меры, направленные против фирм, предоставляющих суда для «Северного потока-2».
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Компании , Статьи , Экономика , Александр Новак , Валерий Коликов , Иван Сидоренко , Газпром , Пентагон , Госдеп США , Газета.Ru , Forbes
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