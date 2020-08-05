На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса 

Крупные компании в сфере медиа и развлечений представили отчеты за минувший квартал, завершившийся в июне этого года. Сильнее всего из-за пандемии пострадала Disney : закрытие тематических парков и перенос сразу нескольких премьер (например, «Мулан» и «Аватара») почти вдвое сократили ее доходы.

Выручка Disney упала на 40% — до $11,7 млрд, тем самым разочаровав аналитиков. В частности, инвесторы с Уолл-стрит прогнозировали общий доход в районе $12,39 млрд Между тем акции компании выросли на 5% на постмаркете, превзойдя ожидания убытков в 64 цента.

Из-за закрытия тематических парков развлечений Disney лишилась $3,5 млрд операционной прибыли. В целом доходы с них упали на 85% по сравнению с 2019 годом. В сложившейся ситуации корпорация делает ставку на стриминговый сервис. Фильм «Мулан», который уже дважды переносили, а недавно вовсе убрали из календаря, выйдет на платформе Disney+ 4 сентября.

Однако рассчитывать только на подписчиков стриминга было бы опрометчиво. Приобрести «Мулан» онлайн можно будет за $29,99 (с учетом подписки в $6.99 это довольно дорого). Тем временем CEO Disney Боб Чапек не исключил, что картина все же выйдет когда-нибудь в кинотеатрах.

«Мы рассматриваем «Мулан» как единичный случай, а не пытаемся таким образом сказать, что есть какая-то новая бизнес-модель для цифровых окон, — заявил Чапек во время телефонного разговора с инвесторами. — Однако нам очень интересно предложить абонентам посмотреть наш фильм по цене $29,99 и извлечь из этого урок».

Кинопроизводство и парки развлечений — не единственные пострадавшие отрасли Disney. В 2019 году с покупкой активов 21st Century Fox компания унаследовала до 200 телеканалов по всему миру, в том числе Fox Sports, Fox News и National Geographic. Из-за пандемии производство телевизионных шоу также приостановлено. На общем фоне стоимость телеканалов снизилась на $24,9 млрд Из-за этого Disney была вынуждена снизить цены на рекламу.

Так, подразделение Disney Fox, ответственное за спорт и новости, сообщило о квартальной выручке в размере $2,42 млрд против $2,51 млрд в 2019-м. Это произошло на фоне снижения спроса на рекламу. Чистая прибыль оказалась в три раза меньше того же периода год назад, составив всего $145 млн На фоне этого потоковый сервис Disney+, запущенный в ноябре 2019 года, стал чуть ли не единственным светлым пятном. Мюзикл «Гамильтон» и фильм певицы Бейонсе, ставший визуальным сопровождением ее альбома «Black is King», вызвали всплеск новых подписчиков. На днях потоковый сервис преодолел отметку в 57,5 млн абонентов. Между тем количество подписчиков на всех стримингах Disney, включая Hulu и ESPN Plus, достигло 100 млн Многим лучше в прошедшем квартале заработала компания Comcast. Ее доходы превысили прогнозы аналитиков с их $23,58 млрд и составили $23,72 млрд Наиболее прибыльной оказалась сфера услуг, а именно — предоставление скоростного интернета (плюс 320 тыс. новых клиентов). Плохи дела с кабельным телевидением: потери составили $477 тыс. по сравнению с $224 тыс. годом ранее.

На этом фоне показатели Sony кажутся настоящей удачей. Выручка компании достигла $18,6 млрд, что оказалось на 2,3% выше, чем годом ранее. Операционная прибыль сократилась всего на 1,1% — до $2,15 млрд Подъем прибыли был зафиксирован главным образом в сфере домашних развлечений, доходы от которой выросли на 60% до $319 млрд Кроме того, только от продажи PlayStation 4 компания нарастила выручку на 32%.

Вместе с тем прибыль кинотеатров сократилась до $6 млн Руководство Sony подчеркнуло, что последствия от пандемии будут влиять на кинопроизводство еще два-три года. Ожидается, что финансовый успех с продаж PlayStation 5, которая выйдет в конце этого года, сгладит потери киноотрасли, поэтому к апрелю 2021 года компания получит годовую выручку, слегка превышающую итог предыдущего фискального года.