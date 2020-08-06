Boeing грозит штраф в $1,25 млн 

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Федеральное авиационное управление (FAA) США предлагает оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн за предполагаемые нарушения на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

По данным управления, менеджеры Boeing оказывали неоправданное давление или вмешивались в работу сотрудников, которые выполняли государственные обязанности на заводе в Южной Каролине.

Практика FAA делегировать некоторые задачи управления производителям самолетов подверглась критике после двух крушений Boeing 737 MAX со смертельным исходом.

По заявлениям ведомства, компания не смогла гарантировать, что администраторы были в состоянии эффективно представлять интересы управления, некоторые менеджеры Boeing вмешивались в работу людей, выполняющих задачи для FAA.

Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии. В результате двух трагедий погибли 346 человек. После этого эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX приостановлена.