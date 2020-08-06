«Севпоток-2» достроят таинственные судовладельцы

Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока-2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые, преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»?

Арендатор «Фортуны» — российская компания «Межрегионтрубопроводстрой», заявила, что не собирается участвовать в достройке «Северного потока-2». Компания «не принимает и не намерена принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи „Фортуна“ или иным образом», сообщил РБК официальный представитель компании.

В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна», она лишь «арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах».

Может в этом причина того, что Россия до сих пор так и не начала достраивать газопровод. Уже подходит к концу лето, когда погода идеальна для работы в Балтийской море. Уже нерест трески не мешает. Уже и Дания выдала разрешения на использования судна типа «Фортуны» с якорной системой позиционирования, а апелляцию на решение никто не подал. Уже вчера можно было приступить к строительству. Больше видимых препятствия для возобновления работы над газопроводом, за исключением, конечно, уже введенных и готовящихся новых санкций со стороны США — нет. Но о санкциях России известно давно, и она была готова несмотря на это завершить проект.

Теперь возникает больше вопрос, если «Фортуна» не будет участвовать в достройке трубы, то справится ли «Академик Черский» самостоятельно?

Проблемы возможны, если достраивать трубу планировалось одновременно двумя судами из-за их технических возможностей.

«Академик Черский» самостоятельно мог начать достройку еще в июне, однако он, судя по всему, ждал, пока датский регулятор выдаст «Фортуне» разрешение. Возможно, ждал потому, что на «Академике Черском» не модернизировали оборудования для сварки труб большого диаметра, которые используются в «Северном потоке-2». На нем осталось оборудование, которое использовалось при укладке на Сахалине труб меньшего диаметра. Зато такое оборудование имеется на барже «Фортуна». В то же время баржа работает на мелководье, а для глубоководной укладки труб необходим «Академик Черский», — рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Таким образом, предполагается, что оба судна должны были работать в тесной связке, выполняя ту часть работ, к которой подготовлены лучше всего. Если ни «Фортуна», ни две другие аналогичные баржи («Дефендер») не смогут участвовать в стройке, то «Академика Черского» придется модернизировать, чтобы он самостоятельно мог выполнять все необходимые работы — от сварки до укладки труб нужного диаметра. На это, безусловно, потребуется время. Да и неизвестно, насколько российские верфи готовы к такого рода техническим работам.

«Думаю, если потребуется, то мы и в своих портах проведем переоборудование судна. Но это приведет к дополнительному срыву сроков. Может также пострадать и верфь, которая возьмется за модернизацию. Если к тому времени США введут новые санкции, запрещающие модернизацию судов, но это уже не так страшно», — рассуждает отраслей эксперт.

Однако даже в этом случае Россия вряд ли откажется от достройки «Северного потока-2».

«Для России и лично президента России это уже принципиальный моменты. Это уже не просто газопровод. Это место борьбы с США», — уверен Юшков.

Однако однозначно утверждать, что «Фортуна» не будет участвовать в строительстве, нельзя. Наоборот, с большей долей вероятности эта баржа поможет «Академику Черскому» в достройке российского экспортного газопровода, который так нервирует США. А российский арендатор «Фортуны» просто пускает пыль в глаза американцам.

Причем, заявления арендатора баржи, скорее всего, были согласованы с российским руководством и Газпромом , уверен Игорь Юшков.

Во-первых, поясняет он, компания довольно витиевато сказала о том, что сама она не участвовала и не будет участвовать в достройке «Северного потока-2». Однако в цитате представителя компании нет ни слово о том, что баржа «Фортуна» не будет достраивать трубу.

Во-вторых, «Межрегионтрубопроводстрой» указывает, что не является собственником баржи, а лишь арендовал «Фортуну» для работ, не связанных с «Северным потоком-2».

«Но это не означает, что кто-то другой не может арендовать эту баржу для достройки газопровода в датских водах», — говорит эксперт.

Третий момент.

«Если «Фортуну» не собирались задействовать в этом важном проекте, то зачем эта баржа целый год простояла в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока-2»? Сейчас судно перешло в порт Росток. Что оно там делает?», — задается вопросом Юшком.

Наконец, зачем тогда Газпром обращался к датскому регуляторы за разрешением допустить к достройке судно с якорной системой позиционирования? Ведь это разрешение запрашивалось как раз под «Фортуну». Зачем нужна была вся эта история с Данией?

«На мой взгляд, нет никаких фактов, говорящих, что «Фортуна» не будет задействована в достройке «Северного потока-2». Мы наблюдаем одно: последовательно все суда, которые, как предполагается, будут участвовать в достройке газопровода, отмежевываются от крупных компаний», — считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Сначала новым собственником «Академика Черского» стал один малоизвестный самарский фонд (СТИФ), который вскоре вышел из числа аффилированных лиц Газпрома. Теперь судно не имеет никакого отношения к «Газпром флоту». Потом два судна-снабжения « Иван Сидоренко » и «Остап Шеремета», которые стоят в Калининграде, также перестали принадлежать «Газпром флоту» и перешли в собственность некому АО «Нобилити», созданному в апреле этого года. Оставалась «Фортуна», от которой теперь пытается откреститься частная компания «Межрегионтрубопроводстроя». Буквально на 30 июля на сайте компании в составе ее флота эта баржа еще фигурировала, а теперь — нет.

Эти телодвижения вполне понятны. Ни Газпром, ни МРТС не хотят стать целью санкций США, которые были введены еще в декабре 2019 года. Почему МРТС так долго тянул с тем, чтобы отмежеваться от «Фортуны» — вопрос.

Впрочем, Юшков не уверен, что бывшие собственники этих судов, которые скоро все-таки по ожиданиям начнут-таки достройку газопровода, смогут избежать санкций США.

«Хочу напомнить, что в декабрьских санкциях было прописано, что даже если судно будет продано, отдано в аренду или лизинг, то это будет расцениваться как попытка ухода из-под санкций, а бывший собственник все равно попадет в черный список. Коллеги говорят о том, что есть лазейка. Газпром мог подарить судно самарскому фонду, а это с юридической точки зрения не является ни продажей, ни арендой, ни лизингом. Но мне кажется, что США просто не будут разбираться в таких тонкостях, и наложат санкции», — рассуждает Юшков.

С другой стороны, для компании-арендатора «Фортуны» санкции могут оказаться даже благом. МРТС относится к той категории бизнеса, который зарабатывает в основном внутри России.

«Бизнес братьев Роттенбергов тоже оказался под санкциями, а в итоге в качестве компенсаций братья получили еще больше заказов в России. «Межрегионтрубопроводстрой» относится к этой же категории», — считает Юшков.

В отличие, например, от Олега Дерипаски , бизнес которого был тесно связан с международными рынками. Поэтому санкции, конечно, серьезно ударили по его империи.

Если бы МРТС действительно решила провалить такой стратегически важный проект как «Северный поток-2», то, как минимум, новых госзаказов она больше не получила бы. Поэтому, скорее всего, уход МРТС в тень по «Фортуне» был согласован и с руководством России, и с Газпромом, заключает собеседник.