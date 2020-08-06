В ФРГ оценили шансы иска против «Северного потока—2»

Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока — 2", но шансов на успех у них нет, заявил журналистам глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против Горнодобывающего управления Штральзунда, одобрившего продолжение проекта.

"Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех", — заявил Эрнст.

Экологи потребовали судей учесть "новые научные данные по неконтролируемому выделению метана" и проверить "утечки при добыче, транспортировке и переработке газа". В DUH утверждают, что "метан в 86 раз вреднее для климата, чем углекислый газ", а, согласно последним исследованиям, его якобы выделяется больше, чем считалось ранее. В этой связи разрешать строительство было нельзя, уверены активисты.

В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.

Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.

Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.

Его уже пытались оспаривать экологи из организации NABU, но Высший административный суд Грайфвальда отклонил иск, придя к выводу, что заинтересованность общества в обеспечении безопасности и эффективности поставок имеет приоритет над интересом экологов.