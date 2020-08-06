Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.33
$
73.64
86.83
87.15
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
45.42
–0.09 Золото
2056.24
–0.23 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1846
+0.0277
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

В бундестаге оценили шансы иска экологов против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
В ФРГ оценили шансы иска против «Северного потока—2»
Фото: © Nord Stream 2 / Agiteco
Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока — 2", но шансов на успех у них нет, заявил журналистам глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против Горнодобывающего управления Штральзунда, одобрившего продолжение проекта.

"Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех", — заявил Эрнст.

Экологи потребовали судей учесть "новые научные данные по неконтролируемому выделению метана" и проверить "утечки при добыче, транспортировке и переработке газа". В DUH утверждают, что "метан в 86 раз вреднее для климата, чем углекислый газ", а, согласно последним исследованиям, его якобы выделяется больше, чем считалось ранее. В этой связи разрешать строительство было нельзя, уверены активисты.
В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.
Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Его уже пытались оспаривать экологи из организации NABU, но Высший административный суд Грайфвальда отклонил иск, придя к выводу, что заинтересованность общества в обеспечении безопасности и эффективности поставок имеет приоритет над интересом экологов.
Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Комментарии
Компании , Бундестаг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение