«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию

Поставки "Газпрома" в Австрию во II квартале 2020 года составили 3,37 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем годом ранее, следует из данных ФТС.

Поставки газа в Германию при этом упали на 33% в годовом выражении — до 7,25 млрд куб. м.

Экспорт газа в Италию остался практически на уровне прошлогодних показателей — 5,4 млрд куб. м, поставки во Францию снизились на 13% — до 3 млрд куб. м, в Великобританию — упали почти вдвое, до 1,4 млрд куб. м.

Поставки газа в Турцию за отчетный период упали в 6 раз — до 524,4 млн куб. м.

В 2019 году "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже 2018 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья в прошлом году вырос на 2,2% — до 37,7 млрд куб. м.