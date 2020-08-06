Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.28
$
73.65
86.85
87.25
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.21
–0.13 Золото
2063.03
+0.12 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1871
+0.0301
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

«Газпром» во II квартале увеличил поставки газа в Австрию на 12% 

ТАСС 38 минут назад
«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию
Фото: РИА Новости
Поставки "Газпрома" в Австрию во II квартале 2020 года составили 3,37 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем годом ранее, следует из данных ФТС.
Поставки газа в Германию при этом упали на 33% в годовом выражении — до 7,25 млрд куб. м.
Экспорт газа в Италию остался практически на уровне прошлогодних показателей — 5,4 млрд куб. м, поставки во Францию снизились на 13% — до 3 млрд куб. м, в Великобританию — упали почти вдвое, до 1,4 млрд куб. м.
Поставки газа в Турцию за отчетный период упали в 6 раз — до 524,4 млн куб. м.
В 2019 году "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже 2018 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья в прошлом году вырос на 2,2% — до 37,7 млрд куб. м.
Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
ТАСС: последние новости
Арендатор "Фортуны" не намерен предоставлять баржу для достройки "Северного потока-2" Арендатор "Фортуны" не намерен предоставлять баржу для достройки "Северного потока-2" Авиарегулятор США предложил оштрафовать Boeing на $1,25 млн Авиарегулятор США предложил оштрафовать Boeing на $1,25 млн Суд оставил в силе решение о взыскании с Минкомсвязи 314,3 млн руб. в пользу "Ростелекома" Суд оставил в силе решение о взыскании с Минкомсвязи 314,3 млн руб. в пользу "Ростелекома"
Компании , Рынки , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию
Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение