Состояние Цукерберга превысило $100 млрд 

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд, это произошло на фоне запуска сервиса коротких видеоклипов Instagram Reels, аналога китайского TikTok, сообщает Bloomberg.
«Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг после того, как Facebook Inc. запустил сервис Reels, конкурента TikTok», — говорится в заметке со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
Состоянием, превышающем $100 млрд, помимо Цукерберга, обладают глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд), свидетельствуют данные Bloomberg.
При этом, согласно по данным Forbes на 10:05 по мск, на третьем месте по объему состояния находится глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно со своей семьей ($107,4 млрд). Цукерберг занимает четвертую позицию с $97,5 млрд
Накануне Instagram представил новый сервис Reels, который позволяет создавать короткие видеоклипы. Создатели сервиса призывают пользователей создавать «забавные видеоролики» длительностью в 15 секунд.
Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.