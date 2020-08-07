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Состояние Цукерберга превысило $100 млрд 

Rambler News Service и ещё 3 1 час назад
Состояние Цукерберга превысило $100 млрд
Фото: Reuters
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд, это произошло на фоне запуска сервиса коротких видеоклипов Instagram Reels, аналога китайского TikTok, сообщает Bloomberg.

«Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг после того, как Facebook Inc. запустил сервис Reels, конкурента TikTok», — говорится в заметке со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Состоянием, превышающем $100 млрд, помимо Цукерберга, обладают глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд), свидетельствуют данные Bloomberg.
При этом, согласно по данным Forbes на 10:05 по мск, на третьем месте по объему состояния находится глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно со своей семьей ($107,4 млрд). Цукерберг занимает четвертую позицию с $97,5 млрд
Накануне Instagram представил новый сервис Reels, который позволяет создавать короткие видеоклипы. Создатели сервиса призывают пользователей создавать «забавные видеоролики» длительностью в 15 секунд.
Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
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Комментарии
Компании , Рынки , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , Amazon , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg
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