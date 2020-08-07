ВТБ выступил за продление послаблений банкам

Банк России в июне продлил до 30 сентября некоторые ранее введенные послабления в связи с пандемией коронавируса. Решение о дальнейшем продлении или завершении действия мер регулятор обещал опубликовать до 14 августа.

"Наша позиция, что снятие регуляторных послаблений с 1 октября 2020 года является преждевременным в силу в том числе и такой календаризации развития ситуации с кредитным риском. То есть мы являемся сторонниками продления этой льготы", — отметил Пьянов.

По его словам, рост резервирования по корпоративным кредитам и рост cost of risk по таким заемщикам как раз придется на третий квартал.

Пьянов добавил, что свою позицию банк ВТБ довел до ЦБ.