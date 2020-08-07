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ВТБ выступает за продление регуляторных послаблений ЦБ 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
ВТБ выступил за продление послаблений банкам
Фото: РИА Новости
ВТБ выступает за продление после 1 октября регуляторных послаблений, введенных ЦБ из-за коронавируса, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
Банк России в июне продлил до 30 сентября некоторые ранее введенные послабления в связи с пандемией коронавируса. Решение о дальнейшем продлении или завершении действия мер регулятор обещал опубликовать до 14 августа.

"Наша позиция, что снятие регуляторных послаблений с 1 октября 2020 года является преждевременным в силу в том числе и такой календаризации развития ситуации с кредитным риском. То есть мы являемся сторонниками продления этой льготы", — отметил Пьянов.

По его словам, рост резервирования по корпоративным кредитам и рост cost of risk по таким заемщикам как раз придется на третий квартал.
Пьянов добавил, что свою позицию банк ВТБ довел до ЦБ.
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Компании , Дмитрий Пьянов , Банк ВТБ , Центральный банк России
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