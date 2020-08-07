Москва направила на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, 7 августа, что за время ограничительных мер в столице была оказана поддержка бизнеса на общую сумму в 85 млрд рублей.

По его мнению, помощь помогла малому и среднему бизнесу выжить в этот сложный период и восстановить рабочие процессы по мере отмены ограничений. При этом оборот МСП столицы на прошлой неделе составил порядка 95% от мартовских значений, когда ограничительные меры по COVID-19 только были введены.

Он также отметил, что на 776 тыс. небольших предприятий трудится 2,7 млн человек, именно они формируют 20% столичного бюджета.

Среди мер поддержки он отметил отсрочку по налогам и другим обязательным платежам, что было предоставлено автоматически.

Однако градоначальник отметил, что в правительстве Москвы есть понимание, что с отменой ограничений проблемы бизнеса не заканчиваются — возобновление работы быстро вернет прежний уровень трат, а восстановление доходов потребует более долгого периода. В угоду этому также разработаны разного рода поддерживающие программы. Например, льготное кредитование — по ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым кредитам правительственная субсидия составит 8%. Уже сейчас заявки на данную опцию оформили 17 тыс. МСП.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы отказалось от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин своем персональном сайте. Градоначальник подчеркнул, что для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года в связи с пандемией.