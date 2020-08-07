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«Силовые машины» перестали быть публичной компанией 

Rambler News Service 2 часа назад
«Силовые машины» перестали быть публичной компанией
Фото: ТАСС
Компания «Силовые машины» завершила переход в статус непубличного акционерного общества, следует из сообщения компании.

«В соответствии с требованиями федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также на основании решения единственного акционера от 19 июня 2020 года, публичное акционерное общество "Силовые машины" меняет фирменное наименование на акционерное общество "Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (сокращенное наименование: АО "Силовые машины")», — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что изменение наименования организационно-правовой формы не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее наименование. В связи с этим все доверенности, договоры и иные документы, ранее выданные (или подписанные) ПАО «Силовые машины» своим представителям, действительны до окончания указанного в них срока действия.
Как сообщалось ранее, в июне текущего года «Силовые машины» обратились в Банк России с заявлением об освобождении компании от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. В конце июля ЦБ РФ удовлетворил просьбу компании.
«Силовые машины» — энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания входит в состав «Севергрупп» Алексея Мордашова.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Мордашов , Силовые машины , Центральный банк России
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