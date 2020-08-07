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Московский суд постановил приостановить работу Wheely на 90 дней 

ТАСС и ещё 12 2 часа назад
Суд приостановил работу сервиса Wheely
Фото: ТАСС
Сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely приостановит свою работу в Москве на 90 дней. Такое решение вынес Мещанский районный суд, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Wheely вынужденно приостановит работу в Москве на 90 дней по решению суда, состоявшегося на фоне трехлетнего спора с Московским департаментом транспорта в связи с его требованием в режиме реального времени передавать данные геолокации всех пассажирских поездок", — сказали в пресс-службе компании.

Комментируя решение суда, гендиректор Wheely Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию. "Мы сочувствуем пострадавшим водителям и их семьям, которые являются главными жертвами этого преследования. Категорически неправильно принуждать их выбирать между тем, чтобы временно остаться без работы или наблюдать за тем, что доверие их пассажиров предают", — добавил он.
Ранее Мещанская межрайонная прокуратура признала деятельность Wheely нарушающей требования законодательства, поскольку компания возобновила работу в условиях пандемии без предоставления требуемых властями данных о геолокации в единую информационную систему, что "может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу". В результате проверки прокуратура внесла Wheely представление о незамедлительном устранении нарушений.

Вопрос о передаче данных о геолокации

Согласно указу мэра Москвы, пассажирские перевозки можно осуществлять при условии предоставления в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Москвы базовых сведений о перемещении автомобилей. Это требование выполнили все ведущие компании, кроме Wheely, сообщали в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
В ответ на это компания заявляла, что требование о предоставлении данных о геолокации и персональных данных водителей никак не связано с борьбой с распространением коронавируса, а передача такой информации может грозить утечками.
По мнению компании, предоставление в режиме реального времени данных геолокации водителей дает возможность департаменту осуществлять наблюдение и за перемещением пассажиров, а также нарушает федеральное законодательство о защите персональных данных.
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Комментарии
Компании , Другое , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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