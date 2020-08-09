TikTok может объединиться с Twitter

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении ее сервиса микроблогов с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Twitter заинтересована только в американском сегменте соцсети. Его рыночная стоимость может составлять десятки миллиардов долларов, что поднимает вопрос о том, как американская компания сможет профинансировать сделку. Рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а корпорации Microsoft , считающейся основным претендентом на американский сегмент соцсети, превышает $1,6 трлн.

Газета не обладает данными, готова ли Twitter довести переговоры до логического конца и соперничать с остальными конкурентами. Этой компании потребуются сильные партнеры, чтобы приобрести часть соцсети.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем — китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".

Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя подписание американским лидером этих двух документов, заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Трамп заявил 3 августа, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.