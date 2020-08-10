У TikTok появился новый покупатель

Компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении с TikTok, сообщают зарубежные СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать социальную сеть из-за тесных связей с Китаем, назвав ее «угрозой национальной безопасности».

Компания Twitter провела предварительные переговоры о потенциальном объединении с приложением TikTok, имеющим китайское происхождение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пока неизвестно, дойдет ли сделка между двумя компаниями до финальной стадии. Сообщается, что Twitter претендует лишь на североамериканский сегмент социальной сети, в то время как главным потенциальным покупателем TikTok у компании ByteDance остается компания Microsoft, намеревающаяся приобрести подразделения в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии одновременно.

Хорошим аргументом в пользу Twitter является тот факт, что эта компания является некрупной, особенно в сравнении с Microsoft.

Это означает, что платформа для микроблогинга, благодаря своим размерам, имеет гораздо меньше шансов стать объектом антимонопольного расследования.

Однако нельзя не отметить, что в одиночку Twitter не сможет «потянуть» TikTok — стоимость китайской социальной сети, являющейся одной из самых быстрорастущих на рынке, оценивается в $15-50 млрд Между тем рыночная капитализация Twitter составляет $29 млрд Это означает, что компании придется прибегнуть к помощи инвесторов, чтобы сделка состоялась.

Известно, что ранее компания Twitter пыталась экспериментировать с форматом коротких видеороликов самостоятельно — речь идет о приложении Vine.

Twitter выкупил его в 2012 году, а спустя четыре года официально закрыл сервис из-за его низкой популярности, вызванной наличием сильных конкурентов, в том числе Instagram и Snapchat.

Представитель TikTok отказался комментировать возможное объединение с Twitter, заявив о том, что компания не комментирует «слухи с рынка».

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok».

Согласно документу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с ByteDance, владеющей TikTok, в попытке «устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий».

«Распространение [приложений, контролируемых правительством Китая] угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. США должны принять решительные меры против владельцев TikTok, чтобы защитить себя», — говорится в указе.

Дедлайн в 45 дней на завершение сделок с ByteDance истекает 20 сентября. При этом ранее президент Трамп заявил о том, что любая американская компания может выкупить TikTok у ByteDance до 15 сентября — тогда социальная сеть сможет продолжить свою работу в стране.

В России указ президента Трампа раскритиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала указ американского лидера нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Захарова отметила, что запрет американским гражданам сотрудничать с TikTok основан на бездоказательных обвинениях и Вашингтон в очередной раз показывает пример недобросовестной экономической конкуренции в попытке занять доминирующую позицию в международном информационном пространстве.