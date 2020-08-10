Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.75
$
73.90
86.60
86.84
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
44.80
–0.09 Золото
2028.32
–0.06 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1746
–0.0006
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Кто больше предложит: у TikTok появился новый покупатель 

Газета.Ru и ещё 3 20 минут назад
У TikTok появился новый покупатель
Фото: globallookpress.com
Компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении с TikTok, сообщают зарубежные СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать социальную сеть из-за тесных связей с Китаем, назвав ее «угрозой национальной безопасности».
Компания Twitter провела предварительные переговоры о потенциальном объединении с приложением TikTok, имеющим китайское происхождение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Пока неизвестно, дойдет ли сделка между двумя компаниями до финальной стадии. Сообщается, что Twitter претендует лишь на североамериканский сегмент социальной сети, в то время как главным потенциальным покупателем TikTok у компании ByteDance остается компания Microsoft, намеревающаяся приобрести подразделения в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии одновременно.
Хорошим аргументом в пользу Twitter является тот факт, что эта компания является некрупной, особенно в сравнении с Microsoft.
Это означает, что платформа для микроблогинга, благодаря своим размерам, имеет гораздо меньше шансов стать объектом антимонопольного расследования.
Однако нельзя не отметить, что в одиночку Twitter не сможет «потянуть» TikTok — стоимость китайской социальной сети, являющейся одной из самых быстрорастущих на рынке, оценивается в $15-50 млрд Между тем рыночная капитализация Twitter составляет $29 млрд Это означает, что компании придется прибегнуть к помощи инвесторов, чтобы сделка состоялась.
Известно, что ранее компания Twitter пыталась экспериментировать с форматом коротких видеороликов самостоятельно — речь идет о приложении Vine.
Twitter выкупил его в 2012 году, а спустя четыре года официально закрыл сервис из-за его низкой популярности, вызванной наличием сильных конкурентов, в том числе Instagram и Snapchat.
Представитель TikTok отказался комментировать возможное объединение с Twitter, заявив о том, что компания не комментирует «слухи с рынка».
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok».
Согласно документу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с ByteDance, владеющей TikTok, в попытке «устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий».

«Распространение [приложений, контролируемых правительством Китая] угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. США должны принять решительные меры против владельцев TikTok, чтобы защитить себя», — говорится в указе.

Дедлайн в 45 дней на завершение сделок с ByteDance истекает 20 сентября. При этом ранее президент Трамп заявил о том, что любая американская компания может выкупить TikTok у ByteDance до 15 сентября — тогда социальная сеть сможет продолжить свою работу в стране.
В России указ президента Трампа раскритиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала указ американского лидера нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО).
Захарова отметила, что запрет американским гражданам сотрудничать с TikTok основан на бездоказательных обвинениях и Вашингтон в очередной раз показывает пример недобросовестной экономической конкуренции в попытке занять доминирующую позицию в международном информационном пространстве.

«Действия властей США идут вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Газета.Ru: последние новости
Арендатор судна "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток - 2" Арендатор судна "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток - 2" На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса CNBC: Microsoft заплатит за TikTok до $30 млрд CNBC: Microsoft заплатит за TikTok до $30 млрд
Комментарии
Компании , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на вторичное жилье в России перестали расти
Цены на вторичное жилье в России перестали расти
Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
В Италии начали сдавать жилье по два евро
В Италии начали сдавать жилье по два евро
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение