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Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Чистая прибыль Saudi Aramco рухнула
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco во втором квартале 2020 года составила $6,6 млрд против $24,7 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 3,7 раза.
За полугодие прибыль снизилась вдвое — до $23,2 млрд
Падение показателя объясняется пандемией коронавируса и, как следствие, ухудшением ценовой конъюнктуры. Несмотря на это компания увеличила дивиденды акционерам с $13,4 млрд в первом квартале 2020 года до $18,75 млрд во втором квартале.
Свободный денежный поток за отчетный период составил $6,1 млрд, снизившись более чем втрое год к году, и $21,1 млрд в первом полугодии (снижение, в 1,8 раза год к году). Компания не указывает размер выручки за этот период.
Показатель Capex компании по итогам квартала — $6,2 млрд, за полугодие — $13,6 млрд, по итогам года компания снизит его c $30 млрд до $25 млрд
Добыча углеводородов компании во втором квартале составила 12,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, при этом добыча нефти на максимуме достигала 12,1 млн баррелей в сутки.
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