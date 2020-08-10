Barclays уличили в слежке за сотрудниками

Британский регулятор инициировал проверку в отношении банка Barclays — сообщается, что руководство организации в течение полутора лет использовало специальное программное обеспечение, позволяющее мониторить деятельность сотрудников, впоследствии переключившись на слежку за конкретными людьми. Сообщается, что три года назад Barclays уже подвергался критике за использование программы OccupEye, с помощью которой можно отслеживать то время, которое человек проводит на своем рабочем месте.

Офис уполномоченного по информации Великобритании (Information Commissioner's Office, ICO) инициировал расследование в отношении банка Barclays, который использовал программное обеспечение для слежки за сотрудниками. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Программа от компании Sapience позволяла руководству отслеживать, сколько времени работники Barclays находятся вне рабочего места и сколько времени у них уходит на выполнение тех или иных задач.

Это продолжалось в течение полутора лет до февраля 2020 года. Тогда банк отказался от идеи собирать анонимизированные данные и переключился на слежку за конкретными сотрудниками. После того, как эта история стала достоянием прессы, Barclays вновь вернулся к сбору анонимной информации.

«Люди ожидают, что их личная жизнь останется неприкосновенной, включая то, что происходит на рабочем месте. Если же организации хотят контролировать своих сотрудников, они должны четко представлять цель такой слежки и быть уверенными в том, что она принесет реальную пользу. Также работодатель должен уведомить сотрудников о природе, масштабах и причинах мониторинга их деятельности», — заявил официальный представитель ICO.

Известно, что в 2017 году Barclays уже сталкивался с критикой из-за применения следящего программного обеспечения. Речь идет о системе под названием OccupEye, которая контролировала время, которое люди проводят за своим рабочим столом.

Тогда компания заверила своих сотрудников в том, что сенсоры не занимаются оценкой их продуктивности, а анализируют эффективность использования рабочего пространства, чтобы в дальнейшем получить возможность снизить офисные затраты.

По словам профессора психологии Кэри Купера, компании, которые предпринимают подобные шаги, обязаны в мельчайших деталях объяснять работникам причину установки любых отслеживающих устройств.

«Недостаток коммуникации может привести к слухам и недопониманию», — считает психолог.

В феврале 2019 года появилась информация о том, что социальная сеть Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять угрозу для компании — за этими пользователями ведется наблюдение, в том числе отслеживание их геолокации.

Этот реестр получил название «Под наблюдением» [be on lookout, или BOLO].

Чтобы попасть в BOLO, достаточно опубликовать комментарий с угрозами под публикацией руководства социальной сети, например, гендиректора Марка Цукерберга или главного операционного директора Шерил Сэндберг . Иногда в список заносят тех людей, которые в течение продолжительного периода времени шлют провокационные е-мэйлы в адрес компании.

Сообщается, что в компании нет четкого протокола касательно того, что считается реальной угрозой, поэтому решения принимаются исходя из конкретных обстоятельств. Впрочем, некоторые сотрудники Facebook полагают, что меры, включающие в себя слежку за потенциальными злоумышленниками, являются чрезмерными, и сравнивают их с «Большим братом» из антиутопии.