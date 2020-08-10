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Equinor назначила нового главу компании 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Equinor назначила нового главу компании
Фото: Reuters
Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) объявила о назначении нового генерального директора и президента, им с ноября станет Андерс Опедал (Anders Opedal).

"Совет директоров Equinor назначил Андерса Опедала новым президентом и генеральным директором (CEO) Equinor со 2 ноября 2020 года", — говорится в сообщении компании.

Он сменит на этом посту Эльдара Сэтрэ (Eldar Sætre), который занимал эту должность 6 лет и проработал в компании более 40 лет.
На данный момент Опедал занимает должность исполнительного вице-президента по технологиям, проектам и бурению, работу в Equinor начал в 1997 году. Сэтрэ будет консультировать нового главу компании до момента своего ухода в отставку 1 марта 2021 года в связи с выходом на пенсию, отмечает компания.
Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.
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