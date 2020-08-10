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Белорусский металлургический завод объявил забастовку 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Белорусский металлургический завод объявил забастовку
Фото: РИА Новости
Сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

«БМЗ вышел на забастовку!» — сообщает Telegram-канал Nexta.

Авторы канала отмечают, что о возможной забастовке «в случае нечестных выборов» работники предприятия предупреждали свое руководство еще в конце июля.
Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.
При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
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Комментарии
Компании , Александр Лукашенко , СКР
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