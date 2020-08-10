Росгеология и Polymetal создали СП

Росгеология и компания Polymetal создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на Новопетровской площади на юге Башкирии, говорится в сообщении Росгеологии.

Как поясняет компания, целью геологоразведочных работ является выявления запасов меди и цинка.

Polymetal приобрел 75-процентную долю участия в дочерней компании Росгеологии», владеющей лицензией на Новопетровскую площадь, за денежные средства в размере 490 млн рублей, а также получил семилетний колл-опцион на выкуп оставшихся 25% долей совместного предприятия после постановки запасов на баланс госкомиссии по запасам (ГКЗ).

В соответствии с договорённостями, Polymetal предоставит акционерные займы для финансирования геологоразведочных работ в объеме, необходимом для оценки запасов по ГКЗ. Оценку минеральных ресурсов планируется завершить в 2023 году.

Росгеология проводила геологоразведочные работы на Новопетровской площади в 2015-2017 годах на территории 28 кв. км, в результате которых был выявлен значительный потенциал обнаружения промышленно-значимых объектов с высокими содержаниями меди, цинка, золота и серебра.