Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.79
86.60
86.79
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
45.15
+0.80 Золото
2045.05
+0.59 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1764
+0.0012
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Росгеология и Polymetal создали совместное предприятие 

Rambler News Service 1 час назад
Росгеология и Polymetal создали СП
Фото: Polymetal
Росгеология и компания Polymetal создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на Новопетровской площади на юге Башкирии, говорится в сообщении Росгеологии.
Как поясняет компания, целью геологоразведочных работ является выявления запасов меди и цинка.
Polymetal приобрел 75-процентную долю участия в дочерней компании Росгеологии», владеющей лицензией на Новопетровскую площадь, за денежные средства в размере 490 млн рублей, а также получил семилетний колл-опцион на выкуп оставшихся 25% долей совместного предприятия после постановки запасов на баланс госкомиссии по запасам (ГКЗ).
В соответствии с договорённостями, Polymetal предоставит акционерные займы для финансирования геологоразведочных работ в объеме, необходимом для оценки запасов по ГКЗ. Оценку минеральных ресурсов планируется завершить в 2023 году.
Росгеология проводила геологоразведочные работы на Новопетровской площади в 2015-2017 годах на территории 28 кв. км, в результате которых был выявлен значительный потенциал обнаружения промышленно-значимых объектов с высокими содержаниями меди, цинка, золота и серебра.

«Создание совместного предприятия с Polymetal — первая сделка в рамках нашей долгосрочной стратегии развития, предусматривающей создание партнерств с недропользователями в области геологоразведочных работ. Уверен, что объединение компетенций наших компаний позволит поставить на государственный баланс новые существенные запасы ценных полезных ископаемых и в дальнейшем эффективно вовлечь их в экономику страны в рамках промышленной эксплуатации», — отметил гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.

Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Rambler News Service: последние новости
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в I полугодии снизились вдвое Доходы «Газпрома» от экспорта газа в I полугодии снизились вдвое Forbes назвал нового лидера в списке богатейших бизнесменов России Forbes назвал нового лидера в списке богатейших бизнесменов России Арендатор способного завершить «Северный поток-2» судна отказался от строительства Арендатор способного завершить «Северный поток-2» судна отказался от строительства
Комментарии
Компании , Сергей Горьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Во Франции начался бум продаж жилья
Во Франции начался бум продаж жилья
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:57
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение