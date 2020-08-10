Забастовка началась на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Причиной стали выборы президента страны, которые рабочие считают нечестными.

По данным Tut.by, десятки людей собрались в цеху, а к зданию завода приехал автобус с ОМОНом и два автозака. Руководство завода не комментирует происходящее.

Один из сотрудников производства рассказал журналистам РБК, что участок отделки приостановил работу, а бастующие выдвигают требования руководству.

Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие — не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный [директор Дмитрий Корчик] уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать, — поделился собеседник журналистов.

«Еврорадио» сообщает о 60 задержанных. Несколько источников рассказали журналистам Sputnik, что остановлены как минимум два цеха: трубопрокатный и канатный. Однако информаторы перестали выходить на связь. Представители предприятия назвали эти данные «фейком».

Предупреждение о возможной забастовке появилось на проходной завода ещё до президентских выборов.

Работники БМЗ уведомляют руководство своего предприятия о том, что в случае нечестных выборов [президента] 9 августа, мы, заводчане, 10, 11, 12 августа будем вынуждены бастовать невзирая ни на что. Мы хотим жить, а не существовать, — говорилась в объявлении, размещённом на проходной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

Как писал NEWS.ru, после завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.