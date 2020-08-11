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Треть сотрудников осенью останутся на удаленке 

Финмаркет и ещё 3 1 час назад
Треть сотрудников осенью останутся на удаленке
Фото: Reuters
На рынке труда осенью будет преобладать новый формат занятости — офисно-удаленный, а часть профессий вообще могут уйти в удаленный доступ навсегда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По мнению Сафонова, сейчас рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам, пишет "Российская газета".

"Есть опасения второй волны пандемии осенью, а значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это возможно, по-прежнему сохранится режим дистанционной формы организации труда", — отмечает он.

Руководитель сервиса SuperJob Алексей Захаров прогнозирует, что треть офисных сотрудников, ежедневно посещавших офисы до пандемии, больше туда никогда не вернутся. По его словам, все коммуникации уже налажены, а ИТ-инфраструктура спокойно позволяет это сделать.
По информации Минтруда, сейчас в удаленном режиме трудятся 9% работников организаций, максимум на пике пандемии составлял 11%. Эксперты предлагают относиться к этим цифрам осторожно. По мнению Захарова, еще до всех связанных с COVID-19 историй около трети сотрудников и так фактически были на удаленке, появляясь в офисах раз или два в неделю. Еще примерно столько же людей, которые могут работать и в офисе, и дома. Для них никакой особой разницы нет, поэтому они охотно примут любое решение руководства. И есть еще около 15% работников, кто очень хотел бы вернуться из удаленки просто потому, что им неудобно работать дома — нет ни места, ни условий. В результате, полагает Захаров, в большинстве случаев тем, кто хочет ездить на работу, это делать позволят. А для всех остальных установят один или два присутственных дня в неделю, остальное время они будут трудиться откуда захотят.

"Конечно, того, что было в марте — мае, мы уже вряд ли увидим. И здравоохранение способно более оперативно реагировать на вирус, и экономика не может себе позволить подобные ограничения: риск скатиться в жестокий кризис, не преодолев еще предыдущие проблемы, очень высок. Поэтому самый вероятный сценарий организации трудовой деятельности — это сочетание разных форм: полное, частичное присутствие в офисе на рабочем месте) и дистанционный формат", — рассказал "РГ" Сафонов.

А некоторые виды трудовых функций, как свидетельствуют опросы работодателей, вообще уйдут в постоянный дистанционный формат. Это бухгалтерия, аналитика, часть консалтинга, кол-центры небольших компаний и т.п.
"Меньше станет очных совещаний, что многих работников обрадует — экономия времени налицо, да и такой формат не позволяет воду в ступе толочь. Поэтому постепенно все то, что не требует непосредственного контакта, останется на удаленке", — добавляет Сафонов. Много шансов на это у СМИ.
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Комментарии
Компании , Алексей Захаров , Александр Сафонов , Финансовый университет , "Российская газета"
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