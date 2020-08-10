ЦБ продлил часть послаблений для банков и МФО

Банк России принял решение продлить часть регуляторных послаблений для банков и других финансовых институтов, говорится в сообщении регулятора.

"Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией", — отмечается в сообщении.

Банк России на фоне пандемии коронавируса рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжить не назначать штрафы и пени за просрочку по реструктурированным кредитам до конца 2020 года.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года (рекомендуется — прим. ТАСС) продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", — отмечается в сообщении.

Также ЦБ рекомендует банкам и МФО до конца года приостановить процедуры принудительного выселения должников.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

"Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года", — сообщает ЦБ.

ЦБ для поддержки розничного кредитования снизит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным с 1 сентября 2020 года.

ЦБ отменил ограничения на размер комиссий, которые кредитные организации берут за прием платежных карт. Это ограничение было введено на время пандемии и распространения коронавируса в качестве антикризисной меры и касалось онлайн-торговли и оплаты медицинских услуг.

"Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что такая мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли. Вместе с этим ЦБ считает необходимым соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. Так, в условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты.