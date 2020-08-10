Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.69
86.60
86.63
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.09
–0.02 Золото
2030.54
–0.22 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1758
+0.0006
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

ЦБ принял решение о продлении части регуляторных послаблений для банков и МФО 

ТАСС 2 часа назад
ЦБ продлил часть послаблений для банков и МФО
Фото: РИА Новости
Банк России принял решение продлить часть регуляторных послаблений для банков и других финансовых институтов, говорится в сообщении регулятора.

"Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией", — отмечается в сообщении.

Банк России на фоне пандемии коронавируса рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжить не назначать штрафы и пени за просрочку по реструктурированным кредитам до конца 2020 года.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года (рекомендуется — прим. ТАСС) продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", — отмечается в сообщении.

Также ЦБ рекомендует банкам и МФО до конца года приостановить процедуры принудительного выселения должников.
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

"Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года", — сообщает ЦБ.

ЦБ для поддержки розничного кредитования снизит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным с 1 сентября 2020 года.
ЦБ отменил ограничения на размер комиссий, которые кредитные организации берут за прием платежных карт. Это ограничение было введено на время пандемии и распространения коронавируса в качестве антикризисной меры и касалось онлайн-торговли и оплаты медицинских услуг.

"Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что такая мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли. Вместе с этим ЦБ считает необходимым соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. Так, в условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
ТАСС: последние новости
Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6% Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6% Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке Бывшего главу Petropavlovsk Масловского вновь не избрали в совет директоров компании Бывшего главу Petropavlovsk Масловского вновь не избрали в совет директоров компании
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Россияне нашли замену банковским вкладам
Россияне нашли замену банковским вкладам
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение