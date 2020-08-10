Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.69
86.60
86.63
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.09
–0.02 Золото
2030.54
–0.22 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1758
+0.0006
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Конкурент Tesla нажился на мусоре 

Lenta.ru 1 час назад
Конкурент Tesla нажился на мусоре
Фото: Nikola
Американская компания Nikola, которую называют конкурентом Tesla, нажилась на мусоре, ее акции подскочили на 22 процента. Это произошло после того как, фирма подтвердила заказ на несколько тысяч электрических мусоровозов, сообщает CNBC.
Глава компании Тревор Милтон подчеркивает, что именно рынок мусора остается одним из наиболее стабильных в отрасли.
Заказ, о котором идет речь, предусматривает производство 2,5 тысячи грузовиков, сделка подразумевает двукратное увеличение числа машин в будущем. По словам производителей, без подзарядки грузовик может проехать больше 240 километров. Испытания машин планируют начать в 2022 году, поставки — в 2023-м.
На IPO Nikola вышла в начале июня. В течение нескольких дней после выхода на биржу компания рекордно подорожала. За год ее стоимость увеличилась в пять раз. Однако у фирмы могут начаться проблемы из-за плохой статистики за второй квартал 2020-го. Убытки Nikola составили 86,64 миллиона долларов, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Последние новости
Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Комментарии
Компании , Недвижимость , Рынки , Тревор Милтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Россияне нашли замену банковским вкладам
Россияне нашли замену банковским вкладам
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Что случилось с трубоукладчиком «Северного потока-2»
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение