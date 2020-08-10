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Слияние TikTok и Twitter маловероятно 

Прайм 1 час назад
Оценены шансы на слияние TikTok и Twitter
Фото: Reuters
Twitter приступает к переговорам о покупке TikTok. Эта новость была встречена на рынке с большим воодушевлением. Акции сервиса микроблогов в понедельник на премаркете рванули вверх на 5,5%, в то время как Microsoft немного подешевела в пределах 1%. Возможная схема сделки пока не известна. Но в случае с Twitter речь может идти о покупке меньшей доли TikTok, чем та, на которую претендует Microsoft. Соцсеть рассчитывает приобрести только американское подразделение видеосервиса. Microsoft претендует на аудиторию не только в США, но также и в других англоязычных странах. По этой причине стоимость покупки остается сильно неопределенной. Доля в TikTok может составлять от $15 до $50 млрд
Но даже оценка по нижней планке для Twitter является неподъемной. Если договоренность будет достигнута, то платформе микроблогов придется для поглощения китайского сервиса привлечь стратегического инвестора. Возможно, им может стать компания Silver Lake, которая входит в число ключевых акционеров TikTok и сама является сторонником приобретения TikTok. С другой стороны финансовые трудности это не основная проблема в данной сделке. Microsoft может столкнуться с антимонопольными ограничениями на покупку, что Twitter вряд ли грозит. У них несоизмеримое положение на рынке: $29 млрд против $1,6 трлн. С точки зрения регуляторов США Twitter как покупатель выглядит более приоритетно.
И все же мы оцениваем вероятность слияния американской части бизнеса TikTok и Twitter как маловероятное событие. У сервиса микроблогов уже был опыт развития собственной платформы коротких видео Vine, которая не сумела закрепиться на рынке, несмотря на высокую популярность среди молодежи. Еще пару лет назад gif-подобные ролики от Vine были на пике популярности, и приложение имело свыше 100 млн аудитории только в США. С инвестиционной точки зрения ставить десятки миллиардов долларов на ту же самую идею в той же самой компании слишком рискованно.
То, что Twitter проявил интерес к покупке TikTok наверняка простимулирует и другие IT-компании поучаствовать в переговорах. Близкую бизнес-модель и схожую аудиторию имеет Snap. Есть вероятность покупки TikTok со стороны Facebook и Google, если им удастся преодолеть антимонопольные ограничения. Не исключено, что даже Amazon попытается войти к этот сегмент — у компании последнее время явный интерес к смежным отраслям, а финансовое положение вполне позволяет приобрести сервис стоимостью до $50 млрд
Если смотреть на акции Twitter вне привязки к возможной покупке TikTok, то компания по-прежнему смотрится необоснованно дорого. Сейчас на рынке бумаги сервиса микроблогов стоят около $39. Мы считаем, что справедливая стоимость этих акций составляет $24. Потенциал их падения на данный момент превышает 38%. В случае успешной покупки TikTok (что, повторюсь, следует считать маловероятным сценарием) выручка объединенного сервиса вырастет на треть, размер активов как минимум на 50%, а долг как минимум втрое. Это ограничит рост котировок, и на горизонте ближайших 2-3 лет они могут не подниматься выше $30.
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Комментарии
Компании , Рынки , Amazon , Microsoft , Google
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