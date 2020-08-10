Глава Apple стал миллиардером 

Состояние главы американской Apple Тима Кука превысило $1 млрд на фоне роста стоимости компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

«Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его (Тима Кука) собственное состояние превысило 1 миллиард долларов», — пишет издание.

Отмечается, что на прошлой неделе цена акций Apple выросла почти на 5%, в результате чего компания капитализация компании составила почти $2 трлн.