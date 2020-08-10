Глава Apple стал миллиардером 

Состояние главы американской Apple Тима Кука превысило $1 млрд на фоне роста стоимости компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.
«Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его (Тима Кука) собственное состояние превысило 1 миллиард долларов», — пишет издание.
Отмечается, что на прошлой неделе цена акций Apple выросла почти на 5%, в результате чего компания капитализация компании составила почти $2 трлн.
По данным Bloomberg, Кук владеет 0,02% акций Apple, или 847 969 ценными бумагами, совокупной стоимостью около $375 млн Доходы от предыдущей продажи акций, дивиденды и другие бонусы позволяют прибавить к ним ещё $650 млн Отмечается, что, если стоимость акции компании в августе текущего года резко не снизится, Кук получит премию в виде 560 тысяч ценных бумаг. Половины их стоимости уйдет на уплату налогов, однако оставшаяся сумма увеличит состояние Кука ещё на $100 млн Ране Bloomberg [сообщал] (https://rns.online/it-and-media/Sostoyanie-TSekurberga-previsilo-100-mlrd—2020-08-07/), что состояние основателя Facebook Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд Это произошло на фоне запуска сервиса коротких видеоклипов Instagram Reels, аналога китайского TikTok.