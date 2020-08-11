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Прибыль Raiffeisen в России в I полугодии снизилась на 4% 

Прайм 48 минут назад
Прибыль Raiffeisen в России снизилась на 4%
Фото: РИА Новости
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии сократилась на 3,9% в годовом выражении — до 244 миллионов евро, доналоговая прибыль — на 4%, до 310 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России за первое полугодие текущего года составил 399 миллионов евро, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Операционная прибыль банка в РФ выросла на 5,7% и составила 590 миллионов евро.
Консолидированная прибыль RBI за первое полугодие снизилась на 35,5% год к году — до 368 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,03 евро против 1,64 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 1,706 миллиарда евро, увеличившись на 2,5%.
Консолидированная прибыль группы за второй квартал составила 192 миллиона евро, что в 1,8 раза ниже показателя годичной давности. Чистый процентный доход снизился на 1,8% — до 825 миллионов евро. Прибыль после налогообложения упала в 1,8 раза в годовом выражении и составила 213 миллионов евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 46,4 тысячи человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
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Комментарии
Компании , Райффайзенбанк Австрия
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