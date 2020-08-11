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«Яндекс» запустил единую платформу для самозанятых 

ТАСС и ещё 6 50 минут назад
«Яндекс» запустил платформу для самозанятых
Фото: ТАСС
"Яндекс" запустил единую платформу и приложение "Яндекс. Про" для самозанятых. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" запустил платформу и приложение "Яндекс. Про". Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов", — говорится в сообщении.

Платформа и приложение будут полезны для поиска работы на целый день или на несколько часов — человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. На данный момент на платформе "Яндекс. Про" уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы "Яндекс. Такси". В ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы "Яндекс. Еды" и "Яндекс. Лавки", в будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты "Яндекс. Услуг", а также исполнители заданий в "Яндекс. Толоке".
К "Яндекс. Про" могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России "Мой налог", чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически. Приложение "Яндекс. Про" доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и AppStore.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба , Яндекс , Google
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