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«Норникель» создал резерв в $2 млрд для компенсации ущерба от аварии 

News.ru 26 минут назад
«Норникель» создал резерв в $2 млрд
Фото: News.ru
«Норникель» отложил $2,1 млрд для компенсации ущерба от разлива дизтоплива под Норильском.
В связи с этим компания приняла решение сократить доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое. В итоге EBITDA сократилась на 51%, до $1,8 млрд, а рентабельность по EBITDA снизилась с 59 до 27%, сообщает РБК со ссылкой на отчёт компании.
Ранее Роспотребнадзор оценил сумму ущерба в 148 млрд рублей, или $2,1 млрд, из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В самом «Норникеле» с оценкой не согласны и оспаривают сумму штрафа. По её данным, в этих расчётах неверно оценили объём попавших в окрестные водоёмы нефтепродуктов и необоснованно использовали максимальный повышающий коэффициент из-за бездействия компании после аварии.
Ранее сообщалось, что ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей. Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).
С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Компании , Роспотребнадзор , Норникель , РБК
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