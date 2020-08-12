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Boeing в июле остался без заказов 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Boeing остался без заказов
Фото: ТАСС
Американский авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего четыре лайнера.
Кроме того, клиенты авиакомпании в прошлом месяце отменили заказы на 43 самолета 737 MAX, полеты которых до сих пор приостановлены, передает «Интерфакс».
В июне Boeing передал клиентам 10 самолетов, в мае — четыре.
Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.
Запас готовых самолетов у Boeing продолжает расти, поскольку их производство опережает продажи, что оказывает давление на финансы авиаконцерна.
Европейский конкурент Boeing — Airbus — в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на четыре воздушных судна.
Как Boeing, так и Airbus существенно сократили производство, поскольку авиакомпании отменяют заказы и откладывают новые в связи с падением спроса на их услуги. Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), авиационный трафик в этом году будет более чем на 60% ниже, чем в прошлом году, и не вернется к уровням 2019 года в ближайшие четыре года.
В июле Boeing поставил клиентам два самолета 787 Dreamliner, а также по одному самолету моделей 777 и 767.
Портфель заказов Boeing уменьшился до 4,496 тыс. самолетов после удаления из него заказов на девять самолетов MAX.
Акции Boeing прибавляют 3,2% на торгах во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 43%.
Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.
Отметим, что коронавирус нанес американской экономике жесточайший удар. Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в США официально признали рецессией. Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии. Миллионы американцев получили от государства хорошие выплаты, и, хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти.
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