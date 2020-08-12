Цены на авиабилеты могут подскочить в России

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Россияне «неизбежно» столкнутся с ростом цен на авиабилеты из-за подорожавшего авиационного керосина. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В ассоциации заявили, что по итогам тендеров керосин подорожал (к июльским показателям) на 62,1 процента в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), на 33,4 процента в Домодедово, на 36 процентов в Жуковском, на 18 процентов в аэропорту Санкт-Петербурга, на 20,4 процента во Владивостоке, на 21,1 процента в Благовещенске, на 28,1 процента в Иркутске, на 48,4 процента в Краснодаре, на 48,6 процента в Красноярске.

В АЭВТ заявили, что столь резкий рост стоимости топлива «практически нивелирует» все меры, ранее принятые правительством и авиакомпаниями из-за кризиса.

«Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей», — заявили в организации.

Как сообщал «Рамблер», ранее «Аэрофлот» анонсировал снижение цен на 30 процентов.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным Савельев рассказал о новой стратегии группы «Аэрофлот» под названием «30/30». Первые «30» в названии означают увеличение объема пассажиропотока на 30 миллионов, а вторые — снижение цен в экономклассе.

«Аэрофлот» может сосредоточиться на дальнемагистральных рейсах, а лоукостер «Победа» — встать на маршруты материнской компании, благодаря чему и подешевеют билеты.