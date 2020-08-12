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Стало известно о крупнейшем за 16 лет падении прибыли российского бизнеса 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Прибыль российского бизнеса рухнула
Фото: РИА Новости
Совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май этого года сократилась на 67 процентов. Об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.
Отмечается, что падение доходов за этот период стало для бизнеса в России крупнейшим за 16 лет. По данным аналитиков, общая прибыть составила 1,4 триллиона рублей. При этом более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, остальные заработали 3,05 триллиона. До этого худший показатель наблюдался в 2017 году, когда прибыль российских компаний упала на 28 процентов.
Самым убыточным для бизнеса стал март — потери составили около 277 миллиардов рублей. Больше всего потерь претерпели компании в Москве 85 миллиардов рублей, Ямало-Ненецком автономном округе (51,2 миллиарда) и Республике Коми (19 миллиардов).
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