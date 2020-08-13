В Москве после пандемии заработало 90% предприятий 

Практически все (90%) предприятия Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные мониторинга бизнеса Москвы, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве.

"71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов", — говорится в исследовании.

Однако более половины (53%) предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22% уволили более половины персонала. Еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет. Кроме того, 20% бизнеса столица столкнулась в условиях пандемии с невозможностью выплатить заработные платы сотрудникам и налоги с МРОТ, а 23% не могли платить арендные платежи. У еще 9% были сложности с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, у 12% — выплатой налогов, и у 11% — оплатой коммунальных платежей.

Что касается спроса, то 56% предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается, а еще у 22% этот показатель значительно снизился. Еще у 12% спрос остался на уровне аналогичного периода прошлого года, а 12% заявили о росте данного показателя.

Опрос проводился в июле среди более 2 тыс. предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу. Как рассказали предприниматели, у большинства из них (1250 из общего количества) выручка за апрель-май упала на 91-100% по сравнению с прошлым годом.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Для поддержки предприятий власти Москвы приняли три пакета мер общей стоимостью 85 млрд рублей. Правительство Москвы утвердило первый пакет 24 марта. В него вошли отсрочки по налогам для организаций, которые больше всего пострадали от ограничений — в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

31 марта они расширили перечень предприятий, которые получили отсрочку по налогам, а также помогли компаниям с оплатой аренды, ввели субсидии для малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные кредиты для молодых компаний.

Третий пакет мер поддержки бизнеса заработал с 15 апреля. Он расширил уже принятые решения по кредитованию, а также позволил получить поддержку строителям, гостиницам, кинотеатрам, организациям дополнительного образования, санаториям и социальным предпринимателям. 26 мая в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включили частные медицинские клиники.