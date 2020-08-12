Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.54
86.00
86.19
Прогноз
17.08 – 24.08
$
75.23
84.85
Индексы и котировки Brent
44.98
+0.09 Золото
1929.50
–0.38 РТС
1296.01
+2.21
Динамика валют
EUR / USD
12.08
1.1748
+0.0032
28.07
1.1716
09.08
31.07
17.07

Назван главный спаситель Huawei 

Lenta.ru 52 минуты назад
Назван главный спаситель Huawei
Фото: Reuters
Главным спасителем китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei может стать бывший вице-президент США Джо Байден — если победит на ноябрьских президентских выборах, обойдя нынешнего главу государства Дональда Трампа, пишет CNBC.
Опрошенные изданием аналитики назвали кандидата от Демократической партии США едва ли не единственной реалистичной надеждой Huawei на изменение политики в отношении себя и снятие наложенных ранее санкций.
Если же у власти останется Трамп и продолжит вводить новые ограничения, корпорация останется без качественного оборудования, прежде всего процессоров Kirin. Их производит тайваньская TSMC, используя американские технологии. Это прямо запрещено вступившими в силу в прошлом году правилами. Иностранным компаниям в таких случаях необходимо получать специальную лицензию.
TSMC прекратит производство процессоров для Huawei 15 сентября. Последняя крупная партия, заказанная еще в мае, позволит выпускать смартфоны с собственными чипами до конца 2020 года, однако дальнейшее будущее новых моделей туманно.
У Huawei есть несколько альтернативных вариантов в виде китайских компаний, не опасающихся санкций ввиду большого внутреннего рынка, и еще одной фирмы с Тайваня — MediaTek, которая не использует американские технологии. Однако в любом из этих случаев качество, скорее всего, значительно снизится.
Видео дня. Где в Москве найти самое дешевое съемное жилье
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» В России выявили 5102 новых случая коронавируса В России выявили 5102 новых случая коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа
Комментарии
Компании , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Стало известно о необычном увлечении Кудрина
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Россиянам дали три совета после обрушения рубля
Россиянам дали три совета после обрушения рубля
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение