Назван главный спаситель Huawei 

Главным спасителем китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei может стать бывший вице-президент США Джо Байден — если победит на ноябрьских президентских выборах, обойдя нынешнего главу государства Дональда Трампа , пишет CNBC.

Опрошенные изданием аналитики назвали кандидата от Демократической партии США едва ли не единственной реалистичной надеждой Huawei на изменение политики в отношении себя и снятие наложенных ранее санкций.

Если же у власти останется Трамп и продолжит вводить новые ограничения, корпорация останется без качественного оборудования, прежде всего процессоров Kirin. Их производит тайваньская TSMC, используя американские технологии. Это прямо запрещено вступившими в силу в прошлом году правилами. Иностранным компаниям в таких случаях необходимо получать специальную лицензию.

TSMC прекратит производство процессоров для Huawei 15 сентября. Последняя крупная партия, заказанная еще в мае, позволит выпускать смартфоны с собственными чипами до конца 2020 года, однако дальнейшее будущее новых моделей туманно.

У Huawei есть несколько альтернативных вариантов в виде китайских компаний, не опасающихся санкций ввиду большого внутреннего рынка, и еще одной фирмы с Тайваня — MediaTek, которая не использует американские технологии. Однако в любом из этих случаев качество, скорее всего, значительно снизится.