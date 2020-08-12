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Россия стала меньше зависеть от зарубежных лекарств 

Российская Газета 1 час назад
Россия стала меньше зависеть от зарубежных лекарств
Фото: РИА Новости
Доля российских компаний в структуре госзакупок льготных лекарственных препаратов заметна возросла. За последний год удельный вес отечественных препаратов из перечня высокозатратных нозологий увеличился на 8,9% в рублях и на 13,5% — в упаковках.
Такие данные приводит DSM Group — маркетинговое агентство, специализирующееся на исследованиях фармацевтического рынка. Агентство связывает это с тем, что по многим МНН происходит заметное переключение на отечественные средства за счет более привлекательного ценообразования.
Тенденцией последних лет стало то, что в структуре закупок растет доля российских компаний. Причем они начали уверенно теснить своих западных конкурентов. Так, значительные перестановки произошли в рейтинге производителей — в нем появились три новых игрока.
Впервые в ТОП-3 попала российская научно-производственная компания — "Генериум". Более того, она заняла первую строчку, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на четыре позиции. Вслед за ней расположились международная биофармацевтическая корпорация Celgene и компания Octapharma, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

— В целом по рынку действительно и в первом квартале, и тем более во втором происходит смещение спроса на российские препараты, — говорит Юрий Крестинский, председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения. — Когда мы говорим о госзакупках, о высокозатратных нозологиях, мы должны понимать, что российские производители уже давно этот рынок перетянули на себя и являются, по сути, ключевыми поставщиками в этом сегменте.

Аналитики также подметили, что изменения в структуре закупок обусловлены более значительной динамикой продаж российских препаратов (+181% в рублях и +173,6% в упаковках), чем импортных (+74,9% и +51,1% соответственно).

— Это связано с тем, что в России стали серьезно относиться к тому, чтобы в меньшей степени зависеть от зарубежных лекарств, включенных в список препаратов первой необходимости, — считает Владимир Чехонин, вице-президент РАН, глава Совета по научному обоснованию лекарственной политики. — Это часть программы импортозамещения, стратегического развития страны и наши фармацевтические компании в последнее время в значительной степени подняли свой уровень и начали выпускать дженерики очень высокого класса.

Таким образом, в первом квартале 2020 года в рамках перечня 14 высокозатратных нозологий было отдано предпочтение российским препаратам вместо зарубежных при закупках МНН "Дорназа Альфа", ферментного средства МНН "Имиглюцераза" и иммунодепрессивного средства МНН "Экулизумаб".

— Безусловно, это достижение нашей науки, нашего производства, — говорит Виталий Омельяновский, гендиректор ФГБУ "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава РФ. — Многие российские заводы перешли на GMP (Good Manufacturing Practice — международный стандарт, определяющий требования к производству лекарственных препаратов) и выпускают качественную продукцию, действительно много предприятий перестроилось. Поэтому сегодня наша продукция, не у всех заводов, конечно, но у достаточно большого их количества, абсолютно конкурентоспособна с точки зрения качества и эффективности.

По его словам, еще лет 10-15 назад ряд российских производителей выпускали препараты, подтвердить качество которых было не просто. Происходило это из-за отсутствия на производстве стандарта GMP. В то время экспертам было сложно поверить, что на заводе без GMP может выпускаться стандартизованный препарат с прогнозируемым качеством и соответствующей эффективностью. Но за последние 15 лет система льготного лекарственного обеспечения в РФ прошла огромный путь, и отечественные предприятия вышли на новый уровень.

— Поэтому надо говорить уже не про импортную или российскую продукцию, а про качественную или некачественную продукцию, — добавляет Виталий Омельяновский. — Сегодня действительно есть продукция, которая оставляет желать лучшего, но есть и абсолютно качественная продукция. И если у отдельных экспертов имеются какие-то аргументированные доводы в пользу того, что та или иная продукция недостаточно качественная, то такую информацию надо собирать и делать достоянием общественности.

По его мнению, основой закупочной политики государства в любом случае должен быть системный подход. Это означает, что необходимо вести своего рода доказательную базу "по тому, что работает, и что не работает", и ставить это во главу угла.

— Вопрос очень важный и очень непростой, — говорит Владимир Чехонин. — Надо понимать, что любая уважающая себя страна должна большую часть препаратов производить у себя и иметь для этого мощности. Это должны быть инновационные лекарственные средства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Чем меньше страна закупает их за рубежом, тем больше у нее перспектив для своего стратегического развития.

По словам эксперта, в разработку инновационных лекарств вкладывается все больше денежных средств. В этом заинтересованы и частные компании, которые становятся участниками системы госзакупок и нацпроектов, что позволяет им получать бюджетные средства, и государство, регулирующее цены на льготные препараты.
Кстати, в первом квартале 2020 года каждая упаковка импортных препаратов обошлась государству при закупке в среднем в 4872 рубля, а российские лекарства были втрое дешевле — 1402 рубля. Только из-за разницы в цене импортные компании опередили отечественные по объему закупок в стоимостном выражении — 71,1% против 28,9%.
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