Конец эпохи: Toshiba отказалась от ноутбуков

Toshiba официально покинула рынок ПК и ноутбуков после 35 лет производства. Бизнес компании был продан бренду Sharp, который на его основе создал отдельное подразделение под названием Dynabook. Эксперты считают, что одной из причин продаж может быть низкий спрос на персональные компьютеры, который не смогла спасти даже пандемия коронавируса.

Toshiba официально покинула рынок ПК и ноутбуков, продав соответствующее подразделение в пользу компании Sharp, сообщает The Verge. Два года назад Sharp получил от Toshiba 80,1% бизнеса за $36 млн, назвав новый бренд Dynabook. В июне Sharp воспользовался своим правом выкупить оставшиеся 19,1%, и уже спустя два месяца Toshiba сообщила о том, что сделка между двумя компаниями завершена.

«В результате Dynabook целиком и полностью перешла в руки Sharp», — говорится в официальном заявлении японского бренда.

Первый ноутбук Toshiba под названием T1100 был выпущен в 1985 году. Он весил 4 кг и работал с 3,5-дюймовыми дискетами. Продавали T1100 только в Европе — его ежегодные продажи достигли 10 тыс. единиц.

В 2011 году Toshiba продала свыше 17 млн персональных компьютеров, но уже к 2017 году это количество сократилось до 1,9 млн Последние несколько лет были для компании непростыми — в 2015 году она недосчиталась $318 млн В том же году Toshiba покинули президент и его заместитель — выяснилось, что бренд завышал свои доходы в течение шести лет.

В 2020 году Toshiba по-прежнему не может выйти в плюс. Согласно финансовому отчету за первый квартал 2020 года, операционный убыток компании составил $119 млн Как сообщила «Би-би-си» аналитик CCS Insight Марина Койчева, Toshiba могла окончательно уйти с рынка ноутбуков из-за проблем на рынке персональных компьютеров.

По ее словам, в последние несколько месяцев из-за пандемии и карантина продажи ПК и их компактных вариантов выросли, но этого все равно оказалось недостаточно.

«Только те компании, которые смогли найти баланс между ценой и качеством (как Lenovo), или премиальные бренды (как Apple) смогли преуспеть на беспощадном рынке ПК, объемы продаж которого сокращаются с каждым годом», — заявила Койчева.

Toshiba проиграла конкурентную борьбу, как и множество других отцов-основателей компьютерного рынка, соглашается аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов

«В начале этого века компания входила в топ-5 мировых производителей ноутбуков наряду с IBM, Dell, Fujitsu и HP. Сегодня из этой пятерки в числе мировых лидеров продаж остались только HP и Dell. На место выбывших пришли Lenovo и Apple. И это очень показательно.

В текущих условиях, когда стоимость электроники упала до предела, выходить в прибыль удается либо тем компаниям, у которых есть возможность штамповать недорогие ноутбуки десятками миллионов штук, либо тем, у кого дорогой бренд и сопутствующий софт позволяют продавать железо втридорога.