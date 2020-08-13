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Выручка компании Tencent взлетела на 29% 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Выручка Tencent взлетела
Фото: Reuters
Китайский интернет-гигант компания Tencent отчиталась о 29% росте выручки в годовом исчислении за второй квартал текущего года, которая составила 114,88 млрд юаней (около $16 млрд), сообщает 12 августа агентство Синьхуа.
Выруска компании от финтеха и бизнес-услуг превысила 29,86 млрд юаней за второй квартал, что на 30% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка от социальных сетей выросла на 29% до почти 26,71 млрд юаней.
Суммарное месячное количество пользователей социальных сетей Weixin и WeChat превысило 1,2 млрд на 30 июня, что на 6,5% больше в годовом исчислении. В компании сообщили, что у нее имеются планы расширения инфраструктуры в сфере облачных вычислений, на что она намерена потратить 500 млрд юаней.
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