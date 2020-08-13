Квартальная прибыль «Мегафона» увеличилась на треть 

Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года увеличилась на 35,2% до 3,9 млрд руб. по сравнению с показателем в 2,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении оператора.

Как пояснил финансовый директор «Мегафона» Никита Орлов , рост чистой прибыли связан с тем, что компании удалось сохранить рентабельность OIBDA на уровне прошлого года, а также сократить общий долг оператора.

«Эти и другие меры, направленные на повышение операционной эффективности, позитивно отразились на чистой прибыли, которая во втором квартале выросла на 35,2% и составила 3 972 млн руб.», — приводятся слова Орлова в сообщении.

Общая выручка оператора в отчетном периоде снизилась на 8,3% до 78,5 млрд руб., при этом сервисная выручка снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб. Выручка от услуг мобильной связи снизилась на 7,6% до 66,5 млрд руб., при этом выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 1% до 6,7 млрд руб.

«Основное влияние на сервисную выручку оказало падение роуминговых доходов в связи с закрытием границ, закрытие существенной части розничной сети, снижение средней мобильной выручки на абонента из-за изменения потребления в период карантинных мероприятий в регионах», — прокомментировал показатели финансовый директор «Мегафона».

Показатель OIBDA снизился на 8,4% до 35,6 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 45,4%. Число абонентов «Мегафона» в России во втором квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,4 млн При этом общее количество базовых станций оператора за квартал выросло на 2,3% до 189 тыс.

«Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета», — отмечается в сообщении оператора.

«Мегафон» также раскрыл финансовые показатели по итогам последних шести месяцев. За этот период чистая прибыль оператора увеличилась до 9,1 млрд рублей, а выручка — снизилась до 158 млрд рублей.