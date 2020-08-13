Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.70
87.10
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
45.12
–0.62 Золото
1932.87
+0.05 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1834
+0.0042
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Увольнения россиян из-за пандемии вышли на мировой уровень 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Увольнения россиян вышли на мировой уровень
Фото: depositphotos.com
Увольнения россиян из-за пандемии коронавируса, в обоснованности и законности которых у правозащитников возникли сомнения, вышли на мировой уровень. Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой проверить действия российских работодателей в спорных ситуациях. Соответствующий доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».
В нем приводится перечень мер, принятых работодателями в условиях эпидемии и введенных властями для борьбы с ней ограничений. Наиболее распространенным подходом стало уменьшение общего фонда оплаты труда предприятий. Затем идут увольнения, сокращение зарплаты при соразмерном снижении объема выполняемых работ и перевод сотрудников на удаленный режим работы.
Некоторые компании сокращали зарплаты при сохранении прежнего объема работ, другие принуждали сотрудников оформлять неоплачиваемые отпуска или простой. Наиболее пострадавшими от пандемии и связанного с ней режима самоизоляции правозащитники назвали поваров образовательных учреждений, врачей и курьеров. При этом представители некоторых профессий и специальностей, напротив, с марта стали зарабатывать больше. Это упаковщики, повара, слесари-комплектовщики и грузчики.
Также авторы приводят рекомендации МОТ к правительствам в связи с пандемией, особенно те, которые не были реализованы в России. Среди них введение режима чрезвычайной ситуации, взятие под особый контроль ситуации с вахтовиками, внедрение в законодательство норм об удаленной работе. Кроме того, в России коронавирусная инфекция была признана профессиональным заболеванием только для медицинских работников, несмотря на то, что риску заболеть COVID-19 подвержены представители многих других профессий.
Авторы отмечают большое количество обращений в инспекцию труда во время самоизоляции: рост в марте более чем в три раза — с четыре тысяч в марте до 12,6 тысячи в мае. Большая часть жалоб касалась необоснованных увольнений, а также снижения зарплаты. Из-за роста числа жалоб участились и прокурорские проверки работодателей. Однако многие из них следует прекратить, поскольку нарушения продиктованы объективными причинами, в частности обязанностью работодателей сохранять за сотрудниками заработную плату на время простоя.
Проанализировав ситуацию на российском рынке труда, «Агора» обратилась в МОТ и попросила организацию потребовать от российского правительства отчет о применении международных норм и стандартов во время пандемии.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Последние новости
Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса» Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса» Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев
Комментарии
Компании , Правительство РФ , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
США объявили экономическую войну Германии
США объявили экономическую войну Германии
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Мишустин предложил Силуанову проверить зрение
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение