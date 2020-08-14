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Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в I полугодии выросла на 16% 

Прайм и ещё 7 1 час назад
Чистая прибыль «Новатэка» выросла на 16%
Фото: ТАСС
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,63 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка компании при этом снизилась на 19%, до 216,8 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 120,2 миллиарда рублей, показав снижение на 21%.
"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
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