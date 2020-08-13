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На МАЗе началась забастовка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 8 минут назад
На МАЗе началась забастовка
Фото: NEXTA Live/Telegram
Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку, они требуют провести новые честные выборы.
На территории завода собрались десятки человек, они скандируют: «Позор», «Уходи». По словам рабочих, они выходят к заводоуправлению.

«Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — передает Tut.by слова одного из работников.

Кроме МАЗа, забастовка проходит на других крупных предприятиях: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот», «Белаз».
При этом сотрудники «Белаза», которые ранее участвовали в забастовке, вернулись на рабочие места после того, как мэр города Жодино согласился встретиться с ними вечером.
Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.
Также стало известно, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой».
Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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