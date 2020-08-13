Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.70
87.10
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
45.12
–0.62 Золото
1932.87
+0.05 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1834
+0.0042
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард на фоне рекордного убытка 

Lenta.ru 33 минуты назад
Правление «Газпрома» разбогатело на миллиард
Фото: ТАСС
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33 процента и превысили 1 миллиард рублей. Об этом говорится в отчете компании.
Управление компании разбогатело за счет заработной платы, премий и других вознаграждений. Всего за первые полгода на них пришлось 1,055 миллиарда рублей. В настоящее время «Газпром» возглавляет Алексей Миллер, у него есть несколько заместителей: Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов и Сергей Хомяков. Также членами правления являются Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.
Одновременно по итогам первого квартала компания получила рекордный за шесть лет убыток — более чем в 100 миллиардов рублей. На этом фоне во втором квартале компания, скорее всего, ухудшит показатели, так как цены на газ продолжили снижаться по всем направлениям, а объемы поставок резко сократились.
Так что сейчас экспорт золота приносит стране больший доход, чем природного газа. Для сравнения в апреле и мае 2020 года российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 миллиарда долларов. Экспортные доходы Газпрома за тот же период составили 2,4 миллиарда долларов.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Последние новости
Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса» Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса» Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев
Комментарии 2
Компании , Елена Михайлова , Олег Аксютин , Алексей Миллер , Фамил Садыгов , Владимир Марков , Геннадий Сухов , Вячеслав Михаленко , Сергей Хомяков , Виталий Маркелов , Михаил Россеев , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
ЦБ аннулировал лицензию московского банка
ЦБ аннулировал лицензию московского банка
Силуанов сделал заявление о российской экономике
Силуанов сделал заявление о российской экономике
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение