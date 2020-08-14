Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.44
86.91
86.75
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.03
+0.04 Золото
1952.48
+0.17 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1805
–0.0042
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи» 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Фото: РИА Новости
Бывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном на YouTube, выступил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский, потребовав разобраться в сложившейся ситуации.
Депутат выразил мнение, что Богуслаев, который сейчас является почетным президентом "Мотор Сичи", начал уничтожать предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.

"Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ", — заявил Дубинский.

Богуслаеву, по мнению депутата, в его намерении ликвидировать "Мотор Сич" помогает украинская правоохранительная система.
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии
Компании , Другое , Александр Дубинский , Вячеслав Богуслаев , СБУ , Мотор Сич , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Лукашенко назвал нового нефтяного союзника
Лукашенко назвал нового нефтяного союзника
США объявили экономическую войну Германии
США объявили экономическую войну Германии
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение