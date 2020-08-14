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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Российские компании думают об уходе с зарубежных бирж
Фото: ТАСС
Многие российские компании на фоне инициированного Москвой пересмотра налоговых соглашений с рядом стран стали рассматривать возможность перехода в российскую юрисдикцию, пишет РБК со ссылкой на Московскую биржу. Это может привести к делистингу бумаг компаний с иностранных бирж, заявила управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской биржи Анна Василенко.

"Целый ряд компаний рассматривает редомициляцию в Россию, в том числе из-за изменений законодательства о двойном налогообложении. Этот процесс может сопровождаться делистингом с зарубежных площадок с сохранением только московского листинга", — отметила она.

По ее мнению, российскому бизнесу из-за изменения налогового законодательства становится менее выгодно иметь холдинговые структуры за границей. Редомициляция (смена корпоративной прописки) дает возможность осуществить полную "миграцию" компании в Россию: сменить и налоговое резидентство, и страну регистрации. Эксперты, опрошенные изданием, не согласны с таким прогнозом.
На Мосбирже изструктур, которые имеют основной бизнес в России, как иностранные торгуются TCS (головная структура Тинькофф Банка), "Яндекс", Mail.ru Group, UC Rusal, Polymetal и ряд других. Всего их — 12.
Помимо этого, пишет РБК, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом — расписки.
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Комментарии
Компании , Рынки , Тинькофф банк , Яндекс , Московская биржа , Mail.ru Group , Русал , РБК
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