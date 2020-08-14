Российские компании думают об уходе с зарубежных бирж

Многие российские компании на фоне инициированного Москвой пересмотра налоговых соглашений с рядом стран стали рассматривать возможность перехода в российскую юрисдикцию, пишет РБК со ссылкой на Московскую биржу . Это может привести к делистингу бумаг компаний с иностранных бирж, заявила управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской биржи Анна Василенко.

"Целый ряд компаний рассматривает редомициляцию в Россию, в том числе из-за изменений законодательства о двойном налогообложении. Этот процесс может сопровождаться делистингом с зарубежных площадок с сохранением только московского листинга", — отметила она.

По ее мнению, российскому бизнесу из-за изменения налогового законодательства становится менее выгодно иметь холдинговые структуры за границей. Редомициляция (смена корпоративной прописки) дает возможность осуществить полную "миграцию" компании в Россию: сменить и налоговое резидентство, и страну регистрации. Эксперты, опрошенные изданием, не согласны с таким прогнозом.

Помимо этого, пишет РБК, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом — расписки.